Дацюк о занятиях хоккеем и футболом: «Долго думал, что смогу успешно совмещать. Но время пришло, и я сделал легкий выбор»
Павел Дацюк рассказал, как сделал выбор между занятиями хоккеем и футболом.
– Если вспоминать с самого детства, был ли у вас шанс не стать хоккеистом?
– Думаю, такой шанс был у каждого. Я любил все игровые виды спорта. Но были два основных – футбол и хоккей.
Долго думал, что смогу их успешно совмещать. А что такого? Зимой – хоккей, летом – футбол. Но все-таки пришло время, и я сделал легкий выбор.
– Что перевесило?
– Хоккей занимал уже больше времени в жизни, – сказал член Зала хоккейной славы, олимпийский чемпион Павел Дацюк.
