Дацюк о занятиях хоккеем и футболом: «Долго думал, что смогу успешно совмещать. Но время пришло, и я сделал легкий выбор»

Павел Дацюк рассказал, как сделал выбор между занятиями хоккеем и футболом.

– Если вспоминать с самого детства, был ли у вас шанс не стать хоккеистом?

– Думаю, такой шанс был у каждого. Я любил все игровые виды спорта. Но были два основных – футбол и хоккей.

Долго думал, что смогу их успешно совмещать. А что такого? Зимой – хоккей, летом – футбол. Но все-таки пришло время, и я сделал легкий выбор.

– Что перевесило?

– Хоккей занимал уже больше времени в жизни, – сказал член Зала хоккейной славы, олимпийский чемпион Павел Дацюк .

Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт – очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее»