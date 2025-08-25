Шарипзянов о легионерах «Авангарда»: «Их адаптация проходит отлично, они классные ребята, золото. В баню ходят с нами каждый раз»

Дамир Шарипзянов рассказал об адаптации иностранных новичков «Авангарда».

В команде три легионера-новичка – защитники Джозеф Чеккони и Максим Лажуа , нападающий Эндрю Потуральски . Также клуб подписал новое соглашение с форвардом Джованни Фьоре.

– Как готова команда, если говорить о том, как приняли систему?

– Это лучше у тренеров спросить, у меня же другая задача – сплотить команду. Потихонечку получается, ребята адаптируются, понимают, что нужно делать. Подойдем к боевой готовности к 8 сентября.

Адаптация легионеров проходит отлично, просто отлично, они классные ребята, золото. Все идут на контакт, иностранцы в баню ходят с нами каждый раз, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке, будем это развивать, – сказал капитан омского клуба.

Потуральски об «Авангарде»: «Потихоньку привыкаем друг к другу. Якупов и Шарипзянов сразу начали командное сплочение. Они водят новичков по ресторанам, показывают город»

