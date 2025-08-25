Мишуров об «Авангарде» на Кубке Блинова: «Такие турниры нужны, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать. С этой точки зрения можно оценку «отлично» поставить»
Омский клуб занял второе место на домашнем турнире, уступив «Северстали» (3:4 Б) в решающем матче.
– Какие итоги можно дать по турниру для команды, если не брать результат?
– Предсезонные турниры нужны для того, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать, доработать. Идеала не бывает, но к этому надо стремиться, чтобы все работало как часы.
С этой точки зрения можно поставить оценку «отлично», потому что хорошие команды были на турнире. Цель посмотреть команду выполнена, теперь мы знаем, что сделать, чтобы подойти к старту чемпионата максимально готовыми.
– Как для себя оцените турнир, на котором провели два матча?
– Играл как раз с двумя командами, которые много владеют шайбой, у них более виртуозный хоккей: любят контролировать шайбу, лишний раз не бросят, отдадут передачу, много играют в атаке. Не как «Локомотив», у которого задача грузить все на ворота.
Понимаю, в каком направлении надо работать: есть ошибки, недочеты. Есть две недели до старта, надо работать, – сказал вратарь «Авангарда».