  Серавалли о Рословике и «Торонто»: «Были предположения, что стороны уже договорились. Сделки нет, но «Лифс» по-прежнему им интересуются»
Серавалли о Рословике и «Торонто»: «Были предположения, что стороны уже договорились. Сделки нет, но «Лифс» по-прежнему им интересуются»

Фрэнк Серавалли высказался о возможном переходе Джека Рословика в «Торонто».

«Были предположения, что клуб уже договорился с Рословиком, и вскоре они объявят об этом. Но все стороны, связанные с «Лифс» и самим игроком, говорят, что никакой сделки нет. Тем не менее, «Торонто» по-прежнему продолжает интересоваться им. 

Не хочу говорить официально, но похоже, что они не закрывают дверь. Хотя у них мало места под потолком зарплат», – сообщил инсайдер Daily Faceoff.

28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, 9 игр и 4 (1+3) балла в плей-офф. 

Кэпхит Рословика по прошлому контракту составлял 2,8 миллиона долларов. По данным PuckPedia, у «Торонто» остается около 1,92 млн под потолком зарплат. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
