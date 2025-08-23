«Авангард» заплатит Фьоре 18 млн рублей за сезон. Клуб скоро объявит о контракте с канадским форвардом на год (Артур Хайруллин)

Джованни Фьоре в «Авангарде» будет зарабатывать 18 млн рублей в год.

Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее сообщалось , что омский клуб подпишет контракт с канадским форвардом на один сезон.

Напомним, 29-летний игрок перешел в «Авангард » из «Адмирала» по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 30 играх в регулярке за омичей Фьоре набрал 18 (11+7) очков. В Кубке Гагарина на его счету 1 (0+1) балл в 13 играх.