  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» заплатит Фьоре 18 млн рублей за сезон. Клуб скоро объявит о контракте с канадским форвардом на год (Артур Хайруллин)
7

«Авангард» заплатит Фьоре 18 млн рублей за сезон. Клуб скоро объявит о контракте с канадским форвардом на год (Артур Хайруллин)

Джованни Фьоре в «Авангарде» будет зарабатывать 18 млн рублей в год.

Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее сообщалось, что омский клуб подпишет контракт с канадским форвардом на один сезон. 

Напомним, 29-летний игрок перешел в «Авангард» из «Адмирала» по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ.

В 30 играх в регулярке за омичей Фьоре набрал 18 (11+7) очков. В Кубке Гагарина на его счету 1 (0+1) балл в 13 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoКХЛ
деньги
logoАвангард
logoДжованни Фьоре
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» подпишет с Фьоре контракт на год («Чемпионат»)
13вчера, 17:07
Агент Ружички о новом контракте: «Авангард» и ЦСКА не договорились со «Спартаком» о компенсации. Сожалений нет, больше Адама в клубе не зарабатывает никто»
622 августа, 11:54
«Авангард» заплатил 7 млн рублей за 18-летнего Склокина из «Дизеля». У форварда 1 очко за 20 игр в ВХЛ (Михаил Зислис)
319 августа, 09:05
Главные новости
Овечкин на вопрос журналиста о том, в какой сфере хотели бы попробовать себя, если бы не хоккей: «На вашем месте»
4 минуты назад
Джереми Руа: «ЦСКА – одна из главных команд КХЛ. Интересно побороться за кубок. С тем составом, который у нас есть, очень хорошие шансы дойти до конца»
117 минут назад
Сопин о Фьоре: «Джованни влюбил в себя болельщиков «Авангарда» своей игрой. Он хорошо знает требования Ги Буше и добавит глубины обоймы»
4сегодня, 07:30
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» против «Нефтехимика», «Авангард» и «Северсталь» определят победителя турнира
2сегодня, 07:22
«Авангард» подписал новый контракт с Фьоре на год. Канадский форвард стал 4-м легионером в составе клуба
2сегодня, 07:20
Хайруллин о Демидове: «Ждем, что будет разрывать НХЛ. Давно таких заряженных не встречал. Сейчас в Канаде пашет, говорят, за троих – 24/7»
1сегодня, 07:10
Андрей Коваленко о ЦСКА: «Подбирается отличная атака. Когда с нападающими работают Курьянов, Попов, тот же Федоров, для любого молодого игрока один день идет за 10»
сегодня, 06:55
Покотило об отказе «Сочи» от Кудрявцева: «Он был травмирован, срок – 5-6 месяцев. Мы не можем держать игрока с самым большим контрактом, не зная, выйдет ли он на лед»
3сегодня, 06:00
Вячеслав Козлов о возможном финале Кубка Гагарина с двумя канадскими тренерами: «Пощечиной российской школе это не будет. В Северной Америке меня научили не смотреть в паспорта»
3сегодня, 05:00
Андрей Коваленко о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Отличная новость, пусть она и запоздала лет на 20. Не совсем понятно, почему клуб так долго тянул»
5сегодня, 04:34
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов об Овечкине: «Легенда мирового спорта. Его рекорд – великолепно, очень рад за него»
137 минут назад
Покотило об отказе «Сочи» от Шикина и Максима Федотова: «Есть финансовый момент. Обращаем внимание на соотношение цены и качества»
56 минут назад
Аверкин о составе «Адмирала»: «Спасибо Житкову за работу, наследие нормальное. Главная проблема – короткая лавка. Нам не хватает двух нападающих и одного защитника»
сегодня, 07:45
Тамбиев о работе в штабе Казахстана на ЧМ: «Увидел, куда движется хоккей, несколько идей привнес в «Адмирал». Для себя понял: я все-таки не помощник, ближе роль главного тренера»
сегодня, 06:40
Фридман о «Питтсбурге» при возможной продаже клуба: «Думаю, что Дубас останется. Ничего не слышал о том, что курс движения команды изменится»
сегодня, 06:25
Гончар о Кравцове в НХЛ: «Надо добавить в настырности, чаще лезть на ворота. Чуть больше бросков, борьбы – адаптировать игру под североамериканский стиль»
сегодня, 05:45
Рашевский о пропуске старта сборов с «Авангардом» на фоне слухов о проблемах со здоровьем: «Причину назвать не могу. Было дополнительное обследование, сейчас все в порядке»
сегодня, 05:30
Покотило о «Сочи»: «Стоит задача вернуть команду в число участников Кубка Гагарина. Важно попадать в плей-офф не раз в несколько лет, а регулярно»
сегодня, 05:15
«Торпедо» показало форму на сезон-2025/26 с обновленным логотипом
1сегодня, 04:50Фото
Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове: «Ждем, что Никита вернется к прежнему тонусу. У молодых игроков периодически бывают нестабильные времена»
сегодня, 03:55