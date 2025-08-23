«Авангард» заплатит Фьоре 18 млн рублей за сезон. Клуб скоро объявит о контракте с канадским форвардом на год (Артур Хайруллин)
Джованни Фьоре в «Авангарде» будет зарабатывать 18 млн рублей в год.
Об этом информирует журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее сообщалось, что омский клуб подпишет контракт с канадским форвардом на один сезон.
Напомним, 29-летний игрок перешел в «Авангард» из «Адмирала» по ходу прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 30 играх в регулярке за омичей Фьоре набрал 18 (11+7) очков. В Кубке Гагарина на его счету 1 (0+1) балл в 13 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости