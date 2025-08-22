Гончар о том, кто из россиян мог бы бороться за «Норрис Трофи»: «Сергачев, возможно. Шанс появится, если будет командная игра и успех на высоком уровне»

Сергей Гончар считает, что Михаил Сергачев может побороться за «Норрис Трофи».

Приз вручается лучшему защитнику НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В прошлом сезоне Сергачев набрал 53 (15+38) очка за 77 матчей в составе «Юты».

– Поразительно, но никто из российских защитников за историю НХЛ не выигрывал «Норрис Трофи». Как думаете, кто мог бы к этому приблизиться?

– Сергачев, возможно. Если командная игра и успех будут на высоком уровне, тогда шанс появится.

Раньше канадцы, видимо, трепетнее относились к этой позиции, да и защитников у нас всегда меньше, чем нападающих.

– Когда вы играли, были моменты, что могли побороться за «Норрис»?

– Да, пару лет я был в списках кандидатов. Но это сложно было из-за того, что если играешь не в команде «Оригинальной шестерки», то к тебе и внимание прессы меньше, и шансы получить награду ниже, – сказал бывший защитник клубов НХЛ Сергей Гончар .

Макар – лучший защитник НХЛ по версии сайта лиги. Хьюз – 2-й, Веренски – 3-й, Хедман – 5-й, Бушар – 10-й, Форслинг – 12-й, Сергачев – 18-й