  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
Гатиятулин после 3:1 с «Динамо»: «Провели работу над ошибками, предложили ребятам новые вещи, они сейчас просматриваются»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в предсезонном матче с «Динамо» (3:1).

– Матч получился неплохим, вы согласны с этим?

– Никто не доволен результатом прошлого года, в конце сезона мы не распускали команду сразу, провели небольшой тренировочный лагерь. Со всеми ребятами переговорили, обсудили их видение на причины такого плей-офф. И в этот сезон мы зашли только с мыслями о новом чемпионате.

Провели работу над ошибками, предложили ребятам некоторые новые вещи, они сейчас просматриваются, но важно, чтобы хороших игровых отрезков было больше. И в матче, и в целом по сезону.

– В неравных составах сегодня хорошо двигалась шайба.

– С прошлой недели мы начали ежедневную работу в спецбригадах. Видна мысль, пока не хватает точности, но это связано с нагрузками – свежести не хватает, точности в передачах и завершении, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
контрольные матчи
