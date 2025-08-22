Гатиятулин после 3:1 с «Динамо»: «Провели работу над ошибками, предложили ребятам новые вещи, они сейчас просматриваются»
– Матч получился неплохим, вы согласны с этим?
– Никто не доволен результатом прошлого года, в конце сезона мы не распускали команду сразу, провели небольшой тренировочный лагерь. Со всеми ребятами переговорили, обсудили их видение на причины такого плей-офф. И в этот сезон мы зашли только с мыслями о новом чемпионате.
Провели работу над ошибками, предложили ребятам некоторые новые вещи, они сейчас просматриваются, но важно, чтобы хороших игровых отрезков было больше. И в матче, и в целом по сезону.
– В неравных составах сегодня хорошо двигалась шайба.
– С прошлой недели мы начали ежедневную работу в спецбригадах. Видна мысль, пока не хватает точности, но это связано с нагрузками – свежести не хватает, точности в передачах и завершении, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.