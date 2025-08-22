  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бурмистров об НХЛ: «У каждого генменеджера есть свои «сыночки» – он их драфтует и идет с ними до конца. После переезда «Атланты» пришел Чевелдэйофф, в «Виннипеге» я не ощущал доверия»
11

Бурмистров об НХЛ: «У каждого генменеджера есть свои «сыночки» – он их драфтует и идет с ними до конца. После переезда «Атланты» пришел Чевелдэйофф, в «Виннипеге» я не ощущал доверия»

Александр Бурмистров сказал, что генменеджеры НХЛ бывают предвзятыми.

– Вы как-то сказали, что вам непросто дался переезд «Атланты» в Виннипег. Что имели в виду?

– Это один из определяющих моментов моей карьеры. В клуб тогда пришли новые руководители. А у каждого генерального менеджера – и это не секрет – есть свои «сыночки». Речь про игроков, которыми он комплектует команду – драфтует, выменивает, верит в них, идет с ними до конца.

После переезда на должности генерального менеджера Рика Дадли сменил Кевин Чевелдэйофф. У него появились свои «сыночки» – драфт-пики, в которых он верил. А мы, ребята, которых набирал прежний менеджер, отошли чуть в сторонку. В итоге, если вы посмотрите, все три игрока, которых прежнее руководство драфтовало в первых раундах – Зак Богосян, Эвандер Кэйн и я – из команды ушли.

– Вы – в «Ак Барс».

– В «Виннипеге» я не ощущал доверия. Между мной и главным тренером возникло недопонимание, которое непонятно куда могло завести. А мне требовался профессиональный рост. 23 года — важная отметка в карьере хоккеиста. «Джетс» на тот момент были новой командой НХЛ, которая только строилась.

В вопросе целей на сезон речь в лучшем случае шла о попадании в плей-офф. «Ак Барс» же оставался грандом КХЛ. Из Казани мне пришло предложение о двухлетнем соглашении. Я понимал, что буду играть в топ-6, смогу перезапустить свою карьеру, достичь высоких общекомандных результатов, поэтому принял предложение.

И, кстати, как только это случилось, «Виннипег» уволил прежнего тренера и назначил Пола Мориса. Вскоре пошли звонки из-за океана: «Тренер ждет тебя в команду», – сказал форвард «Шанхая».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
logoВиннипег
Рик Дадли
logoАтланта
logoНХЛ
logoЭвандер Кэйн
logoКХЛ
logoАлександр Бурмистров
logoКевин Чевелдэйофф
logoАк Барс
logoЗак Богосян
logoШанхай Дрэгонс
logoПол Морис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бурмистров о конфликте с Радуловым на тренировке «Ак Барса»: «Какая там драка, не смешите! Потолкались чутка – ничего особенного. Из мухи слона пресса раздула»
вчера, 21:28
Бурмистров о конфликте со Знарком в раздевалке «Ак Барса»: «Не смог стерпеть, что команда проигрывает один матч за другим, вот и нахлынуло. Когда остыл, понял, что был не прав, погорячился»
вчера, 18:50
Главные новости
Никишин о получении визы в США: «Думал, все пройдет быстро, но оказалось – нет. Четыре дня был в Стамбуле, потом сказали ехать в Саудовскую Аравию»
18 минут назад
Третьяк о ФХР: «У нас договоры с Грузией, Киргизией, ОАЭ, Ираном и Сербией. Расширяем географию хоккея и укрепляем отношения с дружественными странами»
1642 минуты назад
Гончар о том, кто из россиян мог бы бороться за «Норрис Трофи»: «Сергачев, возможно. Шанс появится, если будет командная игра и успех на высоком уровне»
153 минуты назад
Захаркин о работе в СКА: «На тренерскую скамейку меня не тянет. Там много нюансов, есть планы и политика клуба»
3сегодня, 08:25
Березкин об «Эдмонтоне»: «Меня приглашали, но решил остаться в «Локомотиве» на год, чтобы приехать готовым. Хочу закрепиться в НХЛ как ведущий игрок»
3сегодня, 08:15
Хартли о том, что Рябыкин не достиг успеха в «Витязе»: «А кто там проявил себя? Даже Скотти Боумэну было бы сложно чего-то добиться. Я полностью уверен в Диме и Сергее Звягине»
2сегодня, 07:55
ИИХФ отстранила Игоря Григоренко от работы в спорте на 4 года из-за допинга. Ему придется уйти с поста гендиректора «Сочи» («Советский спорт»)
6сегодня, 07:40
Третьяк о тренерах-легионерах в КХЛ: «Не надо думать, что сейчас приедет умный дедушка из Канады – и все выиграет. Мы не должны отказываться от иностранцев, но важно не переборщить»
4сегодня, 07:25
Потуральски о первых матчах за «Авангард»: «В России совсем другая игра, нежели в Америке. Я потихоньку набираю ход. Когда начнется сезон, буду полностью готов»
12сегодня, 06:32
«Ак Барс» заплатит 45 млн рублей «Локомотиву» за права на Денисенко и отдаст 16-летнего форварда Пустового («Чемпионат»)
8сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
Березкин о примерах в НХЛ: «Маккиннон и Макдэвид. По антропометрии ближе всего Томпсон из «Баффало» – мы похожи по стилю, оба праворукие»
5 минут назад
Буцаев о Голдобине в СКА: «Спартак» ожидал от него большего в плей-офф, он не раскрыл потенциал. Время покажет, усиление это или нет»
31 минуту назад
Глава Самарской области о «Ладе»: «Один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан»
сегодня, 07:10
Гернат о контракте с «Локомотивом»: «Отъезд на Олимпиаду был одним из главных условий. В Федерации хоккея Словакии знают, что я вернулся в Россию»
сегодня, 06:58
Галлан о «Шанхае»: «Для меня тут все новое, будем идти шаг за шагом. Ожиданий от команды у меня сейчас нет, будем работать и смотреть по игре»
сегодня, 06:50
«Миннесота» добилась прогресса в переговорах с Росси по новому контракту. Вероятно, будет «мостик» на 2-3 сезона (Майкл Руссо)
1сегодня, 05:55
Григоренко о Челябинске: «Город развивается и становится более современным, здесь очень много приятных людей. Надеюсь, получится перевезти сюда семью»
сегодня, 05:45
Крикунов о «Сочи»: «Какая борьба за титул? Команда-то у нас еще не готова. Она только, скажем так, сшивается»
сегодня, 05:30
Сергей Светлов: «Мытищи – великолепный хоккейный город, лет 10 назад он был одной из столиц КХЛ. Такие города нужны лиге»
сегодня, 04:58
Сузуки о приходе Добсона и Болдука в «Монреаль»: «Мы долго были продавцами, а теперь к нам присоединились хорошие игроки. Все воодушевлены»
сегодня, 03:55