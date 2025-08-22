Бурмистров об НХЛ: «У каждого генменеджера есть свои «сыночки» – он их драфтует и идет с ними до конца. После переезда «Атланты» пришел Чевелдэйофф, в «Виннипеге» я не ощущал доверия»

Александр Бурмистров сказал, что генменеджеры НХЛ бывают предвзятыми.

– Вы как-то сказали, что вам непросто дался переезд «Атланты» в Виннипег. Что имели в виду?

– Это один из определяющих моментов моей карьеры. В клуб тогда пришли новые руководители. А у каждого генерального менеджера – и это не секрет – есть свои «сыночки». Речь про игроков, которыми он комплектует команду – драфтует, выменивает, верит в них, идет с ними до конца.

После переезда на должности генерального менеджера Рика Дадли сменил Кевин Чевелдэйофф. У него появились свои «сыночки» – драфт-пики, в которых он верил. А мы, ребята, которых набирал прежний менеджер, отошли чуть в сторонку. В итоге, если вы посмотрите, все три игрока, которых прежнее руководство драфтовало в первых раундах – Зак Богосян , Эвандер Кэйн и я – из команды ушли.

– Вы – в «Ак Барс».

– В «Виннипеге » я не ощущал доверия. Между мной и главным тренером возникло недопонимание, которое непонятно куда могло завести. А мне требовался профессиональный рост. 23 года — важная отметка в карьере хоккеиста. «Джетс» на тот момент были новой командой НХЛ , которая только строилась.

В вопросе целей на сезон речь в лучшем случае шла о попадании в плей-офф. «Ак Барс » же оставался грандом КХЛ . Из Казани мне пришло предложение о двухлетнем соглашении. Я понимал, что буду играть в топ-6, смогу перезапустить свою карьеру, достичь высоких общекомандных результатов, поэтому принял предложение.

И, кстати, как только это случилось, «Виннипег» уволил прежнего тренера и назначил Пола Мориса. Вскоре пошли звонки из-за океана: «Тренер ждет тебя в команду», – сказал форвард «Шанхая».