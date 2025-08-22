СКА хотел выменять Кравцова до его отъезда в НХЛ, сообщил «Матч ТВ»: «Клубы достигли предварительной договоренности, но «Трактор» не решился обменивать права»
Ранее экс-нападающий «Трактора» подписал контракт с «Ванкувером» на фоне неудачных переговоров по новому соглашению с челябинцами.
В прошлом сезоне Кравцов провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 58 (27+31) очков. В 19 матчах плей-офф у него 6 шайб и 1 передача.
«Когда Кравцов не до конца принял решение об отъезде в НХЛ, а переговоры с «Трактором» зашли в тупик из‑за финансовых условий, его кандидатурой всерьез интересовался СКА.
В петербургском клубе достаточно активно вели переговоры о трансфере форварда и даже достигли предварительных договоренностей о компенсации.
Однако после общения внутри клуба, представители «Трактора» все же решились не обменивать права на игрока в СКА, и Кравцов принял решение уехать в НХЛ», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
