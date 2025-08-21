«Лада» показала новую форму – с джерси образца сезона-1993/94, когда клуб выиграл регулярный чемпионат. На груди – эмблема ВАЗ, использовавшаяся на автомобилях до середины 80-х

«Лада» показала новую форму, приуроченную к юбилейному 50-му сезону клуба.

«Лада » представила новую форму, в которой выступит в свой юбилейный, 50-й сезон. Особенностью станет эмблема, которая была на свитерах команды в 1994-1996 годах.

Логотип, на котором изображена ладья, заключенная в шестиугольник, стал символом для целых поколений тольяттинцев. Тогда автомобили ВАЗ украшала именно эта эмблема, и она сохранилась до середины 80-х годов.

В джерси такого образца в сезоне-1993/94 «Лада» стала абсолютным победителем регулярного чемпионата, выиграв золотые медали, а затем и Кубок Межнациональной хоккейной лиги в серии плей-офф.

Вернувшись к историческому логотипу, клуб подчеркнул связь с золотым временем своей истории, заявив о стремлении повторить успех», – говорится в заявлении тольяттинского клуба.

Изображение: t.me/hc_lada