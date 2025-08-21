Седрик Пакетт: «Мне нравится Россия, много красивых городов. С русской кухней у меня не сложилось, некоторых вещей в еде не понимаю»

Седрик Пакетт поделился впечатлениями от жизни в России.

– Вы уже достаточно долго живете в России. Уже полностью привыкли к жизни здесь?

– Думаю, что да. Мне нравится Россия, много хороших красивых городов. Возможно, не все города впечатляют в хорошем смысле, но так во всех странах, про Канаду можно сказать то же самое.

Есть вещи, которые отличаются, например, постоянные рукопожатия – у нас не принято каждый раз жать руку при встрече, только при знакомстве или если долго не видел человека. Но к этому привыкаешь.

Еда сильно отличается, у меня с русской кухней как-то не сложилось, но в ресторанах можно найти много блюд, которые популярны по всему миру. Так что с этим проблем нет.

– Вы имеете в виду национальную кухню? Девин Броссо, например, признавался, что обожает салат оливье.

– Да, мы пару лет назад снимали с легионерами под новый год выпуск, в котором пробовали как раз подобные блюда. Мне, признаюсь честно, не очень понравилось (смеется).

Некоторых вещей в еде я не понимаю, но не мне судить, если людям нравится, то здорово. Проблем с едой в России у меня нет, в ресторанах здесь вкусно готовят блюда почти любой кухни, – сказал нападающий «Динамо » Седрик Пакетт .