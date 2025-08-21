Пакетт о сравнениях Комтуа с Маршандом: «Оба немного крысята. Им нравится залезать под кожу соперника. Иногда хватают ненужные удаления, но такова роль»

Седрик Пакетт сравнил роли Максима Комтуа и Брэда Маршанда на льду.

– В прошлом сезоне Максима Комтуа сравнивали с Брэдом Маршандом. Вы играли против второго, действительно у них много общего?

– Они оба немного крысята (смеется). Им обоим нравится залезать под кожу соперника.

Иногда они хватают ненужные удаления, но такова роль, которую они играют. Наверное, немного они похожи. Иногда и я хватаю ненужные удаления, – сказал нападающий «Динамо » Седрик Пакетт .