Пакетт о сравнениях Комтуа с Маршандом: «Оба немного крысята. Им нравится залезать под кожу соперника. Иногда хватают ненужные удаления, но такова роль»
Седрик Пакетт сравнил роли Максима Комтуа и Брэда Маршанда на льду.
– В прошлом сезоне Максима Комтуа сравнивали с Брэдом Маршандом. Вы играли против второго, действительно у них много общего?
– Они оба немного крысята (смеется). Им обоим нравится залезать под кожу соперника.
Иногда они хватают ненужные удаления, но такова роль, которую они играют. Наверное, немного они похожи. Иногда и я хватаю ненужные удаления, – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
