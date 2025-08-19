Умер экс-форвард «Салавата» Константин Полозов. Он провел за клуб 15 сезонов и был тренером «Тороса», ставшего чемпионом ВХЛ

Умер экс-форвард «Салавата» Константин Полозов, ему было 59 лет.

«Не стало Константина Полозова…

Константин Александрович – воспитанник «Салавата Юлаева ». Он провел в составе нашей команды 15 сезонов (с 1982 по 1998 год с перерывом – Спортс).

После окончания игровой карьеры Константин Александрович тренировал «Толпар » и «Торос ». Вместе с нефтекамской командой он стал обладателем Кубка Братины в 2015 году.

«Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича», – сообщается в телеграм-канале уфимского клуба.