Умер экс-форвард «Салавата» Константин Полозов. Он провел за клуб 15 сезонов и был тренером «Тороса», ставшего чемпионом ВХЛ
Умер экс-форвард «Салавата» Константин Полозов, ему было 59 лет.
«Не стало Константина Полозова…
Константин Александрович – воспитанник «Салавата Юлаева». Он провел в составе нашей команды 15 сезонов (с 1982 по 1998 год с перерывом – Спортс).
После окончания игровой карьеры Константин Александрович тренировал «Толпар» и «Торос». Вместе с нефтекамской командой он стал обладателем Кубка Братины в 2015 году.
«Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича», – сообщается в телеграм-канале уфимского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости