Романов об Овечкине: «Обычно шайбу принимают, нужно ее обработать. А он принял, и она уже в воротах. Бросает с одинаковой силой и точностью, предугадать – невозможно»
Александр Романов оценил бросковую технику Александра Овечкина.
«Самое сложное – это его быстрый, неожиданный, сильный бросок. Он особо шайбу-то не обрабатывает. Он ее бросает, куда бы она ни пришла ему, например, в вытянутые руки. Она летит с одинаковой силой, точностью отовсюду.
Обычно игрок шайбу принимает, ему нужно ее обработать, посмотреть и бросить. А он ее принял, и она уже в воротах. В плане скорости, позиции его действия предугадать можно, а бросок – невозможно», – сказал защитник «Айлендерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости