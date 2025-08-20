  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Романов об Овечкине: «Обычно шайбу принимают, нужно ее обработать. А он принял, и она уже в воротах. Бросает с одинаковой силой и точностью, предугадать – невозможно»
3

Романов об Овечкине: «Обычно шайбу принимают, нужно ее обработать. А он принял, и она уже в воротах. Бросает с одинаковой силой и точностью, предугадать – невозможно»

Александр Романов оценил бросковую технику Александра Овечкина.

«Самое сложное – это его быстрый, неожиданный, сильный бросок. Он особо шайбу-то не обрабатывает. Он ее бросает, куда бы она ни пришла ему, например, в вытянутые руки. Она летит с одинаковой силой, точностью отовсюду.

Обычно игрок шайбу принимает, ему нужно ее обработать, посмотреть и бросить. А он ее принял, и она уже в воротах. В плане скорости, позиции его действия предугадать можно, а бросок – невозможно», – сказал защитник «Айлендерс». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoАлександр Романов
logoВашингтон
logoАйлендерс
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Овечкина, «Локомотив» и «Салават» поборются за бронзу. Перед финалом пройдет гала-матч с участием самого Александра, Ротенберга, Мостового
78 августа, 18:10
Матыцин о рекорде Овечкина: «Символично – в Международный день спорта. Выступил как посол мира. Если так планировал, значит, умеет управлять тем, что происходит в НХЛ»
628 июля, 10:14
«Овечкин может подъехать: «Сейчас тебе воткну». Отвечаю: «Знаю». Чумовой сезон Ильи Сорокина
621 июля, 20:40
Главные новости
Пономарев о том, с кем из знаменитостей хотел бы пообщаться: «Баста. В России это артист номер один. Он прекрасный семьянин, человек с правильными взглядами»
9 минут назад
Вайсфельд про обмен Веккионе: «Плохо сказывается на имидже КХЛ. Легионеров подписывают, они ни разу на лед не вышли – их уже меняют. Надо совершенствовать регламент»
245 минут назад
Федоров о «Детройте»: «Буду рад поделиться опытом с молодежью, внести вклад в воспитание нового чемпионского поколения «Ред Уингс». Если руководство захочет»
сегодня, 18:30
Зубов о Федорове: «У него и Буре феноменальное хоккейное чутье, высочайший IQ. Если Сергея поставили бы в ворота, он бы и там отлично сыграл»
2сегодня, 17:48
«Колорадо» подписал договор с Олофссоном на год с зарплатой 1,575 млн долларов
2сегодня, 17:37
Плющев о 0:2 «Локомотива» от «Северстали»: «У Хартли будут проблемы в сезоне, думаю, единоличным лидером не будет. Чемпионский состав должен показывать другой уровень»
10сегодня, 17:19
Пономарев о криминале в США: «С пацанами ходили в один бар, я сказал: «Может, сходим в другое место?» Ребята ответили, что там стрельба постоянно. Вопрос отпал»
8сегодня, 16:52
«Нэшвилл» подписал контракт с 5-м номером драфта Брэди Мартином на 3 года
2сегодня, 16:38
Титов о Ротенберге и «СКА-1946» в финале плей-офф МХЛ: «Управлял командой я, тренерский штаб. Да, была подсказка сверху, но все решения принимали мы»
6сегодня, 16:25
Федоров об Овечкине: «Восьмерку» Александра выведут из обращения, к гадалке не ходи. Он, Малкин, Кучеров и Василевский перевернули лигу, изменили сознание болельщиков»
12сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Каролина» назначила 33-летнего Фаста тренером по развитию игроков. В июне швед завершил карьеру, пропустив сезон-2024/25 из-за травмы шеи
119 минут назад
Зубов о будущем: «Планирую дальше работать в КХЛ, никуда не собираюсь. Рассмотрю любые предложения»
32 минуты назад
Спунер о переходе в «Шанхай»: «Рад оказаться в Питере, год назад я летел 44 часа, сейчас – всего 21. Друзья сказали: Галлан – один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть»
158 минут назад
Якупов о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Ждем, конечно. Макмафина знаем, понимаем, что он из себя представляет»
сегодня, 18:40
Защитник «Динамо» Паталаха о Нижнекамске: «Хороший город, его недооценивают, мне кажется. В основном я был на базе, там комфортные условия, вкусное питание»
сегодня, 18:00
«Адмирал» выменяет Леонтьева у «Нефтехимика» за тысячу рублей компенсации и подпишет Дарьина («СЭ»)
4сегодня, 17:05
Столяров вошел в штаб «Динамо» – специалистом по спортивному менеджменту
сегодня, 16:14
«Барыс» продлил договор с Муратовым на год. У форварда 3+6 и «минус 20» в 41 матче в прошлом сезоне
сегодня, 15:47
«Нефтехимик» подписал контракт с Юртайкиным на год. Сообщалось, что форвард заработает 20 млн рублей
сегодня, 15:25
Алексей Дементьев: «С «Шанхаем» на Западе будет другая конкуренция. Там сейчас отличная связка – Галлан и мастер по выбору иностранцев Варицкий»
сегодня, 14:43