Оши об Овечкине: «Его болевой порог невероятен. Получив шайбой в лицо на скамейке, он облизывает щеку и дальше следит за игрой. Большинство упали бы на пол»

Ти Джей Оши считает, что у Александра Овечкина очень высокий болевой порог.

За 20 сезонов в НХЛ капитан «Вашингтона » пропустил из-за травм 51 матч.

«Он другой. Клянусь, у него другие кости. Не знаю, как это объяснить. Все говорят о том, какое у него здоровье, но все не совсем так. Он много травмировался, но при этом никогда не пропускал игру.

У него просто невероятный болевой порог. Видишь, как Овечкин получает шайбой в лицо на скамейке запасных, а потом просто облизывает щеку и дальше следит за игрой.

Получив шайбой в лицо, большинство падает на пол. А он: «О, меня что-то зацепило». И ты такой: «Да, тебя, ##### (елки-палки), по лицу ударили», – сказал бывший игрок «Кэпиталс» Ти Джей Оши .

Оши о переломе ноги у Овечкина: «Следующим утром он сказал мне: «Я в порядке, детка». И поставил костыли, чтобы обойти стол. Через 2 недели он двигался по льду в коньках»