  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Коламбус» пригласил Брендана Смита на просмотр. У 36-летнего защитника 726 матчей в регулярках НХЛ и 144 очка при 787 минутах штрафа
0

«Коламбус» пригласил Брендана Смита на просмотр. У 36-летнего защитника 726 матчей в регулярках НХЛ и 144 очка при 787 минутах штрафа

«Коламбус» пригласил Брендана Смита на просмотр.

36-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Блю Джекетс» в сентябре. 

В прошлом сезоне канадец выступал за «Даллас» – 32 игры в регулярном чемпионате НХЛ и 6 (1+5) очков при 33 минутах штрафа и среднем времени на льду 12:08. 

Всего за 15 сезонов в лиге он провел 726 матчей в регулярках (также выступал за «Детройт», «Рейнджерс», «Каролину», «Нью-Джерси») и набрал 144 (39+105) очка при 787 минутах штрафа. 

В розыгрышах Кубка Стэнли на счету Смита 59 игр, 15 (3+12) очков и 72 минуты штрафа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Коламбуса»
logoКоламбус
logoБрендан Смит
возможные переходы
logoДаллас
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026
30 минут назад
Генменеджер «Трактора»: «Мы могли завоевать Кубок, это чемпионское окно еще не закрылось, убежден. Наши амбиции по-прежнему высокие, в эйфорию мы не улетели»
10вчера, 21:44
Буре о ЦСКА: «Задача одна – завоевать Кубок Гагарина, шансы хорошие. Состав интересный, руководство сильное, болельщики этого жаждут»
5вчера, 21:32
Чибриков – 6-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии Daily Faceoff. Ягер – 1-й, Саломонссон – 2-й, Ламберт – 3-й
4вчера, 21:08
Боумэн о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Прекрасная новость! Рад за Сергея, он один из самых любимых моих учеников»
6вчера, 20:46
Сапего о СКА при Ларионове: «Тренировки интенсивные, требует двигать игру через передачи. Не скажу, что питание кардинально поменялось. Мы идем за кубком, другой цели не может быть»
1вчера, 20:34
Президент «Детройта» о Федорове: «Поднять 91-й номер на законное место под своды Little Caesars Arena – большая честь для нас. Он оказал колоссальное влияние на клуб»
2вчера, 19:51
Педан о СКА при Ларионове: «Изменений в сравнении с предыдущим тренером много: стало больше движения, меньше вбросов. Интересный хоккей»
4вчера, 19:31
Павел Буре: «НХЛ – лучшая лига в мире. Она всегда была независимой, там нет никакой субъективности: русский ты или нет, тебя оценивают как спортсмена по делу»
5вчера, 19:21
Касатонов о Голдобине: «В плей-офф не показал лидерских качеств, которых от него ждали «Спартак» и болельщики. Он усилит СКА, Ларионов найдет ему применение»
2вчера, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольный матч. «Спартак» против «Торпедо»
20 минут назад
Рашка вернулся в Чехию, подписав контракт со «Спартой». Форвард провел 13 матчей в НХЛ и 215 в АХЛ (359 минут штрафа)
3сегодня, 03:15
«Барыс» заплатит Уолшу 37 млн рублей за год. У 26-летнего защитника 42+126 за 317 матчей в АХЛ (Радмир Сахибгареев)
вчера, 22:00
Танков о Ги Буше: «В его системе минимум креатива, но много комбинаций, основанных на линейности, четком выполнении установок. Большой профессионал, многому научился у него»
вчера, 21:21
Тамбиев о перелетах: «Один раз команда слетает на Дальний Восток и начинается – самолетные ноги, мы попали в яму. Но это же факт! В «Адмирале» это все понимают»
вчера, 20:20
Никишин о Бринд′Аморе: «Строгий, требовательный, ценит дисциплину и самоотдачу. Хочу тренироваться правильно, помогать «Каролине» и не быть слабым звеном»
3вчера, 20:06
«Нефтехимик» подпишет контракт с Юртайкиным на сезон. «Лада» расторгла соглашение с форвардом (Артур Хайруллин)
1вчера, 18:59
Никишин о дебюте за «Каролину»: «Изучал, как команда обороняется, атакует, но смотреть и играть – разные вещи. Своим выступлением был не очень доволен, но главное – мы победили»
вчера, 17:31
Магранов о Ливо: «В «Тракторе» исчезнут его провалы в плей-офф, возможно. Это замена Шабанову и Кравцову не по стилю игры, но по статусу»
вчера, 16:36
«Лада» арендовала Жукова у «Металлурга» на сезон. У 20-летнего защитника 4 матча за магнитогорцев
вчера, 16:04