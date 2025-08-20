«Коламбус» пригласил Брендана Смита на просмотр. У 36-летнего защитника 726 матчей в регулярках НХЛ и 144 очка при 787 минутах штрафа

«Коламбус» пригласил Брендана Смита на просмотр.

36-летний игрок приедет в тренировочный лагерь «Блю Джекетс» в сентябре.

В прошлом сезоне канадец выступал за «Даллас » – 32 игры в регулярном чемпионате НХЛ и 6 (1+5) очков при 33 минутах штрафа и среднем времени на льду 12:08.

Всего за 15 сезонов в лиге он провел 726 матчей в регулярках (также выступал за «Детройт», «Рейнджерс», «Каролину», «Нью-Джерси») и набрал 144 (39+105) очка при 787 минутах штрафа.

В розыгрышах Кубка Стэнли на счету Смита 59 игр, 15 (3+12) очков и 72 минуты штрафа.