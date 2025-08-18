Клифф Флетчер о «Торонто»: «Уход Марнера – это вызов. Уверен, что команда справится с этим и станет одной из лучших в НХЛ»
Клифф Флетчер высказался об уходе Митча Марнера из «Торонто».
28-летний нападающий, набравший 102 очка в 81 матче в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне, не захотел оставаться в «Мэйпл Лифс».
В итоге клуб обменял его в «Вегас» после подписания 8-летнего контракта с кэпхитом 12 миллионов долларов по схеме sign & trade.
«Марнер – один из лучших игроков в лиге. Его уход – это вызов для «Торонто» Теперь Брэду Трелвингу и его команде нужно найти способ справиться с этим.
Я очень уважаю нынешнюю организацию. Уверен, что команда справится с этим и станет одной из лучших в НХЛ», – сказал бывший генменеджер «Лифс», которому на днях исполнилось 90 лет.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
