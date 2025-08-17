Медведева об Овечкине: «Очень открытый, искренний, простой. Не знаю спортсмена такого уровня, который общается более свободно и спокойно, чем Саша»

Евгения Медведева поделилась мнением об Александре Овечкине.

– Саша очень открытый, очень искренний, простой. Просто в голове не укладывается, что этот человек – один из самых величайших спортсменов в истории всего спорта вообще.

Я не знаю спортсмена такого уровня, который общается более свободно и спокойно, чем Саша. У него абсолютно нет никаких ограничений. Всем руки пожмет, комплименты скажет – независимо от того, знает он человека или нет. Всегда в хорошем настроении.

Это так круто на самом деле. С ним очень легко общаться.

– Ждете его полноценного возвращения в Россию?

– Я думаю, все ждут. Мне кажется, он и сам ждет. Ну, предполагаю так, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева .