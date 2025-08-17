Коньков о «Тракторе»: «Приобретение Ливо – серьезный шаг к Кубку Гагарина. Атакующий потенциал челябинцев усилился»

Сергей Коньков считает, что Джош Ливо приблизит «Трактор» к Кубку Гагарина.

Ранее появилась информация , что бывший форвард «Салавата Юлаева» подписал контракт на год с челябинским клубом.

«Трактор » приобрел лучшего снайпера прошедшего регулярного чемпионата. Безусловно, Ливо своим появлением усилил атакующий потенциал челябинцев.

На мой взгляд, приобретение Джошуа – очень серьезный шаг к завоеванию Кубка Гагарина», – сказал двукратный обладатель трофея Сергей Коньков .

