  • Коньков о «Тракторе»: «Приобретение Ливо – серьезный шаг к Кубку Гагарина. Атакующий потенциал челябинцев усилился»
3

Сергей Коньков считает, что Джош Ливо приблизит «Трактор» к Кубку Гагарина.

Ранее появилась информация, что бывший форвард «Салавата Юлаева» подписал контракт на год с челябинским клубом.

«Трактор» приобрел лучшего снайпера прошедшего регулярного чемпионата. Безусловно, Ливо своим появлением усилил атакующий потенциал челябинцев.

На мой взгляд, приобретение Джошуа – очень серьезный шаг к завоеванию Кубка Гагарина», – сказал двукратный обладатель трофея Сергей Коньков.

Баландин о том, что Ливо выбрал «Трактор», а не «Ак Барс»: «Он оценил тренеров. Гатиятулин – не того уровня специалист. Казанцы скатились до уровня середняка»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
