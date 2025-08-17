Коньков о «Тракторе»: «Приобретение Ливо – серьезный шаг к Кубку Гагарина. Атакующий потенциал челябинцев усилился»
Сергей Коньков считает, что Джош Ливо приблизит «Трактор» к Кубку Гагарина.
Ранее появилась информация, что бывший форвард «Салавата Юлаева» подписал контракт на год с челябинским клубом.
«Трактор» приобрел лучшего снайпера прошедшего регулярного чемпионата. Безусловно, Ливо своим появлением усилил атакующий потенциал челябинцев.
На мой взгляд, приобретение Джошуа – очень серьезный шаг к завоеванию Кубка Гагарина», – сказал двукратный обладатель трофея Сергей Коньков.
Баландин о том, что Ливо выбрал «Трактор», а не «Ак Барс»: «Он оценил тренеров. Гатиятулин – не того уровня специалист. Казанцы скатились до уровня середняка»
