Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Один из лучших снайперов КХЛ, от таких игроков не отказываются. «Трактор» сделал хорошее приобретение»
Владимир Плющев заявил, что Джош Ливо – хорошее приобретение для «Трактора».
Ранее лучший бомбардир сезона-2024/25 покинул уфимский клуб. Агент Ливо подтвердил, что форвард перешел в «Трактор».
«Судя по всему, там были какие-то финансовые проблемы. Все-таки Ливо – не дешевый игрок, один из лучших снайперов лиги. Что ж, каждый начинает жить по тем возможностям, которые имеет.
Понятно, что от таких игроков не отказываются. А «Трактор» с учетом тех задач, которые перед командой поставлены, сделал очень хорошее приобретение», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
