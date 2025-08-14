  • Спортс
Барулин о полезности «минус 28» за «Амур» в прошлом сезоне: «Когда число стало двузначным, я смирился. В ноябре-декабре все поняли, что сезон не спасти»

Владислав Барулин негативно оценил прошлый сезон в «Амуре».

Хабаровский клуб занял предпоследнее место в сводной таблице лиги, выиграв 18 матчей из 68 в прошлом Фонбет чемпионате КХЛ.

– Как можете оценить последний сезон в «Амуре»?

– Очень негативно. Изменения в худшую сторону начались еще летом на сборах, притом они не были связаны со спортивной составляющей. Та планка, которая была задана годом ранее, быстро упала. Плюс мы сразу завалились и всплыть не смогли.

– Тяжело ли было морально?

– Было непросто. Бывало, что хорошо играли, но проигрывали. Вообще тяжело играть, когда нет побед. Плюс еще возникла сухая серия, никак не могли забить («Амур» установил антирекорд КХЛ по времени без заброшенных шайб – 358 минут и 37 секунд – Спортс’‘).

Появлялись негативные эмоции, среди которых очень сложно было найти позитив. В ноябре-декабре все поняли, что сезон никак не спасти.

– Показатель полезности «минус 28» не пугает вас?

– Когда число стало двузначным, то я просто смирился с этим. Да, были моменты, в которых я ошибался.

Но здесь же важно понимать, что сложно иметь положительный плюс/минус, когда команда проигрывает, – сказал нападающий «Нефтехимика» Владислав Барулин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
