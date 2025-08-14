Барулин о полезности «минус 28» за «Амур» в прошлом сезоне: «Когда число стало двузначным, я смирился. В ноябре-декабре все поняли, что сезон не спасти»

Владислав Барулин негативно оценил прошлый сезон в «Амуре».

Хабаровский клуб занял предпоследнее место в сводной таблице лиги, выиграв 18 матчей из 68 в прошлом Фонбет чемпионате КХЛ.

– Как можете оценить последний сезон в «Амуре»?

– Очень негативно. Изменения в худшую сторону начались еще летом на сборах, притом они не были связаны со спортивной составляющей. Та планка, которая была задана годом ранее, быстро упала. Плюс мы сразу завалились и всплыть не смогли.

– Тяжело ли было морально?

– Было непросто. Бывало, что хорошо играли, но проигрывали. Вообще тяжело играть, когда нет побед. Плюс еще возникла сухая серия, никак не могли забить («Амур » установил антирекорд КХЛ по времени без заброшенных шайб – 358 минут и 37 секунд – Спортс’‘).

Появлялись негативные эмоции, среди которых очень сложно было найти позитив. В ноябре-декабре все поняли, что сезон никак не спасти.

– Показатель полезности «минус 28» не пугает вас?

– Когда число стало двузначным, то я просто смирился с этим. Да, были моменты, в которых я ошибался.

Но здесь же важно понимать, что сложно иметь положительный плюс/минус, когда команда проигрывает, – сказал нападающий «Нефтехимика » Владислав Барулин .

Барулин о СКА: «В руководстве произошли изменения, я оказался не нужен. Я просто не член их семьи, наверное»