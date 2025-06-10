Хатсон выиграл «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона. Защитник «Монреаля» набрал 66 очков в 82 играх регулярки
Лэйн Хатсон признан лучшим новичком сезона НХЛ.
Защитник «Монреаля» стал обладателем «Колдер Трофи» по итогам голосования журналистов.
Хатсон получил 1832 балла (165 из 191 первых мест), обойдя вратаря «Калгари» Дастина Вульфа (1169 очков, 15 первых мест) и форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини (1104 балла, 11 первых мест).
21-летний Лэйн Хатсон стал лучшим бомбардиром регулярки среди новичков, набрав 66 (6+60) очков в 82 играх при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 22:44. Американец повторил рекорд лиги по числу результативных передач для защитников-новичков (60), сравнявшись с Ларри Мерфи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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