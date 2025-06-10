Хатсон выиграл «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона. Защитник «Монреаля» набрал 66 очков в 82 играх регулярки

Лэйн Хатсон признан лучшим новичком сезона НХЛ.

Защитник «Монреаля » стал обладателем «Колдер Трофи» по итогам голосования журналистов.

Хатсон получил 1832 балла (165 из 191 первых мест), обойдя вратаря «Калгари » Дастина Вульфа (1169 очков, 15 первых мест) и форварда «Сан-Хосе » Макклина Селебрини (1104 балла, 11 первых мест).

21-летний Лэйн Хатсон стал лучшим бомбардиром регулярки среди новичков, набрав 66 (6+60) очков в 82 играх при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 22:44. Американец повторил рекорд лиги по числу результативных передач для защитников-новичков (60), сравнявшись с Ларри Мерфи.