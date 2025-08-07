Ткачев о «Металлурге»: «В Магнитогорске всегда одна цель – выиграть Кубок. В команде сохранили ребят, которые уже брали трофей, у нас хорошие шансы, думаю»
Владимир Ткачев высоко оценил шансы «Металлурга» на чемпионство в КХЛ.
– «Металлург» с обновленным составом готов для больших дел в новом сезоне?
– В Магнитогорске всегда одна цель – выиграть Кубок. Сейчас идет рабочий цикл.
В команде сохранили большинство ребят, которые уже выигрывали Кубок. Они понимают, каково это. Думаю, у нас хорошие шансы, – сказал нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев.
Источник: «Спорт-Экспресс»
