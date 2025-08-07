  • Спортс
  • Курбан Лиъматов: «В Москве лучше, чем в Нью-Йорке, намного чище. В метро там было ужасно, много странных и смешных персонажей»
Курбан Лиъматов сравнил метро в Нью-Йорке и Москве.

Курбан Лиъматов сравнил метро в Нью-Йорке и Москве.

– Видел у тебя в соцсетях, что до драфта ты вместе с агентом путешествовал по Северной Америке. Какие эмоции остались от этого?

– Это было не совсем путешествие. Сначала мы прилетели в Нью-Йорк, там пару дней перекантовались перед «комбайном» (интервью и физические тесты перед драфтом – Спортс”). Дальше была неделя в Баффало.

После этого у нас была пауза, и для того, чтобы не улетать в Москву, мы остались в Колорадо у агента. Там был мини-сбор. Мы поднимались в горы, где удалось полюбоваться природой. После этого мы полетели на драфт в Лос-Анджелес, а оттуда в Каролину, которая меня задрафтовала.

– Что тебя удивило в бытовом плане в Северной Америке? Были ли какие-то сложности?

– Мне не хватало русской еды. Там с этим большие проблемы. Если брать тренировочный процесс, то никаких отличий не было.

– Как проходила твоя преддрафтовая подготовка в Колорадо?

– У нас было 10 тренировок на льду, а вся остальная подготовка была на земле. Мы находились в горах, где было тяжелее дышать. Бегали, не было никакого железа.

Поднимались в горы с рюкзаками, которые были заполнены камнями. Это было единственное упражнение с весами. Нас немного прожарили (улыбается). Было тяжеловато подниматься два часа в гору. Мы не бежали, а просто шли. Это достаточно монотонная работа.

– Ты побывал и в Нью-Йорке, и в Москве. Где лучше?

– Если сравнивать эти города, то в Москве лучше. Тут намного чище. Мне кажется, намного удобнее метро, чем там. Я специально спустился в метро Нью-Йорка, и там было ужасно.

– Кого ты там увидел?

– Там было много странных и смешных персонажей, – сказал 18-летний защитник системы «Динамо» Курбан Лиъматов.

Напомним, «Каролина» выбрала Лиъматова на драфте НХЛ-2025 под 67-м номером.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
