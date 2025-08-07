Лиъматов о том, произносят ли его фамилию неправильно: «Постоянно. После гласной непривычно видеть твердый знак. Я к этому нормально отношусь, ничего страшного»

Курбан Лиъматов рассказал о проблемах с написанием его фамилии.

– Многие люди удивляются тому, что в твоей фамилии твердый знак идет после гласной. Сталкивался ли ты с тем, что твою фамилию произносили неправильно?

– Да, постоянно. Уже было много вариантов и написания, и озвучивания этой фамилии (смеется).

После гласной непривычно видеть твердый знак. Я уже к этому отношусь нормально, ничего страшного.

– А когда поехал в Северную Америку на драфт, то там тоже были проблемы с этим?

– Нет, на английском никак не пропишут это. Либо через апостроф, либо даже не знаю, как это перенести на английский, – сказал 18-летний защитник системы «Динамо» Курбан Лиъматов.

Напомним, «Каролина» выбрала Лиъматова на драфте НХЛ-2025 под 67-м номером.

В «Динамо» есть игрок с фамилией Лиъматов. Нет, это не опечатка – там Ъ