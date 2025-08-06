Губерниев о Кравцове в «Ванкувере»: «В состоянии выдержать конкуренцию, но в НХЛ ребята тоже не лаптем щи хлебают. Пожелаем ему удачи»

Дмитрий Губерниев пожелал удачи и успехов Виталию Кравцову в НХЛ.

Ранее стало известно , что «Ванкувер » согласовал однолетний двусторонний контракт с 25-летним нападающим, выступавшим за «Трактор ».

«Кравцов – хороший хоккеист, но в НХЛ ребята тоже не лаптем щи хлебают. Пожелаем ему всяческих удач.

Думаю, что Виталий в состоянии выдержать конкуренцию и попытаться закрепиться в НХЛ, тем более дорожка проторенная», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Кравцов собрался за мечтой в НХЛ. В четвертый раз за пять лет