Губерниев о Кравцове в «Ванкувере»: «В состоянии выдержать конкуренцию, но в НХЛ ребята тоже не лаптем щи хлебают. Пожелаем ему удачи»
Дмитрий Губерниев пожелал удачи и успехов Виталию Кравцову в НХЛ.
Ранее стало известно, что «Ванкувер» согласовал однолетний двусторонний контракт с 25-летним нападающим, выступавшим за «Трактор».
«Кравцов – хороший хоккеист, но в НХЛ ребята тоже не лаптем щи хлебают. Пожелаем ему всяческих удач.
Думаю, что Виталий в состоянии выдержать конкуренцию и попытаться закрепиться в НХЛ, тем более дорожка проторенная», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Кравцов собрался за мечтой в НХЛ. В четвертый раз за пять лет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
