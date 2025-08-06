Билялетдинов останется в «Ак Барсе» на посту советника исполнительного директора по хоккейной вертикали (Metaratings)
Зинэтула Билялетдинов останется в «Ак Барсе».
По информации Metaratings.ru, 70-летний специалист продолжит работу на должности советника исполнительного директора по хоккейной вертикали, которую занимал в прошлом сезоне.
Он присоединится к казанской команде в конце августа.
Ранее Билялетдинов три раза приводил «Ак Барс» к победе в Кубке Гагарина в качестве тренера – в 2009, 2010 и 2018 годах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости