Бублик о рекорде Овечкина: «В теннисной раздевалке об этом не было разговоров. Но это, безусловно, величайшее достижение величайшего спортсмена»

Александр Бублик рассказал, как в теннисном мире реагировали на рекорд Овечкина.

6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

«Безусловно, я следил за тем, как он обгонял Гретцки. Лично не поздравлял, потому что мы вообще не знакомы. Но какого-то ажиотажа в туре не было, потому что у нас тогда были свои турниры, и мы об этом не сильно думали.

В теннисной раздевалке об этом не было разговоров. Но, безусловно, это величайшее достижение величайшего спортсмена», – сказал теннисист Александр Бублик.