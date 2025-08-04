Козлов о рисунке игры «Салавата»: «Придется скорректировать – у нас уже не будет тех ребят, которые будут бить рекорды. Акценты поставим в другом направлении»
Команда начала подготовку к новому сезону КХЛ.
– В каком состоянии команда?
– В принципе в хорошем состоянии.
У нас много молодых ребят, которым нужно будет доказывать место в составе. Доказывать, что неслучайно оказались в составе в прошлом сезоне.
Считаю, что у нас команда возможностей собирается, у которой будет шанс показать свою состоятельность.
– Из-за событий, связанных с финансами в «Салавате Юлаеве», чувствуете ли, что в команду сейчас меньше верят?
– Больше фокусируемся на своей работе. У нас есть неплохие молодые игроки. Сейчас смотрим, кто и как выглядит.
Дальше будут тренироваться на предсезонной подготовке. Мы больше сфокусированы на своей работе.
– Поменяется ли рисунок игры?
– Постараемся выдержать тот же самый рисунок, который был.
Да, придется немного его скорректировать, так как у нас уже не будет тех ребят, которые будут рекорды бить по голам, по передачам.
Поэтому акценты поставим немного в другом направлении, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.