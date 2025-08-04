Козлов о рисунке игры «Салавата»: «Придется скорректировать – у нас уже не будет тех ребят, которые будут бить рекорды. Акценты поставим в другом направлении»

Виктор Козлов ответил на вопрос об изменениях в стиле игры «Салавата Юлаева».

Команда начала подготовку к новому сезону КХЛ.

– В каком состоянии команда?

– В принципе в хорошем состоянии.

У нас много молодых ребят, которым нужно будет доказывать место в составе. Доказывать, что неслучайно оказались в составе в прошлом сезоне.

Считаю, что у нас команда возможностей собирается, у которой будет шанс показать свою состоятельность.

– Из-за событий, связанных с финансами в «Салавате Юлаеве», чувствуете ли, что в команду сейчас меньше верят?

– Больше фокусируемся на своей работе. У нас есть неплохие молодые игроки. Сейчас смотрим, кто и как выглядит.

Дальше будут тренироваться на предсезонной подготовке. Мы больше сфокусированы на своей работе.

– Поменяется ли рисунок игры?

– Постараемся выдержать тот же самый рисунок, который был.

Да, придется немного его скорректировать, так как у нас уже не будет тех ребят, которые будут рекорды бить по голам, по передачам.

Поэтому акценты поставим немного в другом направлении, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .