Чайковски покинул «Спартак», контракт с защитником расторгнут. Он набрал 14 очков в 40 матчах прошлого сезона
Михал Чайковски покинул «Спартак».
Красно-белые и 33-летний защитник договорились о расторжении соглашения.
«Спартак» ранее поместил словацкого хоккеиста в список отказов, а после этого отправил в клуб ВХЛ «Химик».
В прошлом сезоне Михал Чайковски набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 7» в 40 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф хоккеист не провел ни одной игры.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Спартака»
