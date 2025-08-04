Чайковски покинул «Спартак», контракт с защитником расторгнут. Он набрал 14 очков в 40 матчах прошлого сезона

Михал Чайковски покинул «Спартак».

Красно-белые и 33-летний защитник договорились о расторжении соглашения.

«Спартак » ранее поместил словацкого хоккеиста в список отказов, а после этого отправил в клуб ВХЛ «Химик».

В прошлом сезоне Михал Чайковски набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 7» в 40 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В плей-офф хоккеист не провел ни одной игры.