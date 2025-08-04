39-летний Худобин завершил карьеру. Вратарь провел 287 матчей в НХЛ с учетом плей-офф

Антон Худобин объявил о завершении карьеры хоккеиста.

Об этом сообщил журналист Сэм Нестлер, специализирующийся на освещении «Далласа ».

Последним клубом 39-летнего вратаря была «Сибирь » в сезоне-2023/24 (5 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ).

Худобин провел 14 сезонов в НХЛ , где поиграл за «Миннесоту», «Бостон », «Каролину», «Анахайм», «Даллас» и «Чикаго».

В его активе 260 игр в регулярках лиги и 114 побед (11 – на ноль) при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.

В плей-офф на счету Антона 27 игр и 14 побед. В 2020 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе со «Старс» в качестве основного вратаря.

В 2011 году россиянин был в составе «Бостона», выигравшего Кубок Стэнли, но не провел ни одной игры в плей-офф. Имя вратаря не нанесли на трофей, но он получил от клуба чемпионский перстень.

В составе молодежной сборной России Худобин стал двукратным серебряным призером МЧМ (2005, 2006). Со взрослой сборной стал победителем ЧМ-2014, где не провел ни одного матча.