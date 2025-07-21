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Худобин о том, что его фамилию не нанесли на кубок Стэнли в 2011-м: «Нормальные правила – не сыграл ни одной игры за «Бостон». Хорошо, что кольцо есть»

Антон Худобин высказался о том, что его фамилию не нанесли на кубок Стэнли в 2011-м.

— Каково было перейти в «Бостон» в 2011 году – адаптация, ожидания, ставка клуба на вас? 

— Переход из «Миннесоты» в 2011 году в «Бостон» для меня был неожиданным абсолютно. Я этого не ожидал, не понимал, что происходит. Это первый раз какой-то обмен для меня был. Но ожидания оправдали все. Встретили очень тепло, организация относилась ко мне очень замечательно. До сих пор у меня остались, как говорится, в душе очень теплые воспоминания об этом клубе.

— Вы получили кольцо Кубка Стэнли, но не попали на табличку – как воспринимаете это сегодня?

— Да, кольцо я получил, но воспринимаю это как нормальные правила. Обычно, если ты не сыграл ни одной игры, то тебя на кубок не наносят. Поэтому нормально к этому отношусь. Хорошо, что кольцо есть (смеется), – сказал чемпион мира-2014 в составе сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт агентства Winners
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