Алексей Ягудин: «Ротенберг – это харизма, абсолютно новое дыхание. Но спорт – это не про интервью и пресс-конференции. Это про результат»
Алексей Ягудин высказался о работе Романа Ротенберга во главе СКА.
Ранее клуб уволил Ротенберга с поста главного тренера. 1 июля он вошел в совет директоров «Динамо».
«Ротенберг – это харизма. Это абсолютно новое дыхание.
Но спорт – это не про интервью и пресс-конференции. Это про результат. Результат был? Нет», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
