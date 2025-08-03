Алексей Ягудин высказался о работе Романа Ротенберга во главе СКА.

Ранее клуб уволил Ротенберга с поста главного тренера. 1 июля он вошел в совет директоров «Динамо ».

«Ротенберг – это харизма. Это абсолютно новое дыхание.

Но спорт – это не про интервью и пресс-конференции. Это про результат. Результат был? Нет», – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.