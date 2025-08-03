Рыбин о новой эмблеме СКА: «Ничего революционного – изменений минимум. Для нас, бывших игроков, прежний вариант выглядел более органично и роднее»
Максим Рыбин поделился мнением о новой эмблеме СКА.
«Мне по душе больше старый логотип. Он ассоциируется с тем временем, когда я сам выходил на лед в форме СКА.
В новом дизайне нет ничего революционного – изменений минимум, кардинальной разницы не вижу. Для нас, бывших игроков, прежний вариант выглядел более органично и роднее.
Видимо, клубу захотелось свежести, обновления, но, на мой взгляд, и прежняя эмблема смотрелась достойно», – сказал бывший форвард СКА Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
