Андрей Баландин: «Не вижу Ротенберга главным тренером, он больше функционер. Так у него больше возможностей, он может привлекать деньги, создать суперклуб»

Андрей Баландин заявил, что не видит Романа Ротенберга главным тренером.

Ранее СКА уволил Ротенберга с поста главного тренера. 1 июля он вошел в совет директоров «Динамо ».

«Я не вижу Ротенберга главным тренером. Он молодой, хочет объять необъятное и все успеть. Но, мне кажется, ему надо заниматься более серьезными делами.

Он хочет быть главным тренером из-за безумной любви к хоккею, из-за мечты детства. Профессионального игрока из него не получилось, он играл только на любительском уровне.

По моему мнению, Ротенберг – больше функционер, чем тренер. Так у него больше возможностей, и он может привлекать деньги, заниматься организацией, создать суперклуб. В хоккее у него есть понимание, и опыт уже приобрел», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.