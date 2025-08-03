  • Спортс
  Дин Стюарт: «Рад стать частью «Салавата», слышал о команде много хорошего. Тут крутые болельщики. С нетерпением жду матчи в составе клуба»
Дин Стюарт: «Рад стать частью «Салавата», слышал о команде много хорошего. Тут крутые болельщики. С нетерпением жду матчи в составе клуба»

Дин Стюарт поделился ожиданиями от игры за «Салават».

Защитник перешел в клуб в межсезонье из «Витязя».

– Дин, приветствуем в Уфе!

– Большое спасибо! Все очень круто! Слышал о команде много хорошего и рад стать частью «Салавата Юлаева». 

– Какие у вас ожидания от нового сезона? 

– Я уже общался с Виктором Козловым, мы немного поговорили об игре и моей роли в составе. Думаю, в ближайшие недели у нас будет более предметный разговор. 

– Прошлый сезон для вас стал дебютным в КХЛ, и вы уже играли против «Салавата»… 

– О, я прекрасно помню матчи «Витязя» против юлаевцев, особенно игру в Уфе. Атмосфера была просто потрясающей, тут крутые болельщики. Так что с нетерпением жду матчи в составе «Салавата», – сказал защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
