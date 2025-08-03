Гендиректор «Авангарда»: «Ги Буше проводит день рождения на работе. Штаб чуть ли не с рассвета на арене, пришло время теорию конвертировать в практику. Сезон близко»
Гендиректор «Авангарда» выложил фото с Ги Буше и поздравил его с днем рождения.
Сегодня, 3 августа, главному тренеру омского клуба исполнилось 54 года.
«Это ночь с 1 на 2 августа, а с утра субботы мы оба уже на арене в Омске. Наш главный тренер начал трудиться над сезоном-2025/26 гораздо раньше, пришло время теорию конвертировать в практику.
Сегодня тренерский штаб здесь чуть ли не с рассвета (разумеется, Ги проводит свой день рождения на работе, HPBD, Coach!), у нас процесс как будто и не прекращался – реалии спортивного клуба.
Сезон близко», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
Фото: t.me/germanchistyakov
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
