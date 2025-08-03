Михайлов про Крикунова в «Сочи»: «Вернулся к тренерской профессии, флаг ему в руки, специалист опытный. Я рад за него»
Борис Михайлов оценил назначение Владимира Крикунова в «Сочи».
2 августа клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.
«Что тут сказать, я рад за него. Вернулся к тренерской профессии, флаг ему в руки, специалист опытный.
Отставка Козлова? Не надо задавать мне вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это дела руководства «Сочи», я в них не лезу. Хозяин – барин, как говорится», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости