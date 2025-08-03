Михайлов про Крикунова в «Сочи»: «Вернулся к тренерской профессии, флаг ему в руки, специалист опытный. Я рад за него»

Борис Михайлов оценил назначение Владимира Крикунова в «Сочи».

2 августа клуб объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.

«Что тут сказать, я рад за него. Вернулся к тренерской профессии, флаг ему в руки, специалист опытный.

Отставка Козлова? Не надо задавать мне вопросы, на которые я не хочу отвечать. Это дела руководства «Сочи », я в них не лезу. Хозяин – барин, как говорится», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .