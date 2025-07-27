Лукоянов не собирается завершать карьеру: «Тьфу-тьфу, никогда тяжелых травм не было – сил у меня полно. Здоровье позволяет еще играть. Дай Бог, найду команду»
Артем Лукоянов сообщил, что не собирается завершать карьеру.
«Нет, куда мне завершать? Тьфу-тьфу, никогда тяжелых травм не было – сил у меня полно. Здоровье позволяет еще играть в хоккей.
Дай Бог, найду команду. Еще многим могу помочь», – сказал бывший нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.
Последним клубом 36-летнего игрока был жлобинский «Металлург».
Артем Лукоянов: «Ищу команду из КХЛ. Выходил на «Ак Барс», там не очень заинтересованы во мне»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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