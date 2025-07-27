Артем Лукоянов: «Ищу команду из КХЛ. Выходил на «Ак Барс», там не очень заинтересованы во мне»
Артем Лукоянов рассказал, что пытался вернуться в «Ак Барс» .
– Как обстоят дела с поиском новой команды?
– Все в процессе. Ищу команду из КХЛ, но пока все на уровне разговоров.
Я выходил на «Ак Барс», хотел, чтобы начался хоть какой-то разговор о возвращении. Но что есть, то есть. Жаль, что там не очень заинтересованы во мне, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.
Последним клубом игрока был жлобинский «Металлург».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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