Артем Лукоянов: «Ищу команду из КХЛ. Выходил на «Ак Барс», там не очень заинтересованы во мне»

Артем Лукоянов рассказал, что пытался вернуться в «Ак Барс» .

– Как обстоят дела с поиском новой команды?

– Все в процессе. Ищу команду из КХЛ , но пока все на уровне разговоров.

Я выходил на «Ак Барс », хотел, чтобы начался хоть какой-то разговор о возвращении. Но что есть, то есть. Жаль, что там не очень заинтересованы во мне, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов .

Последним клубом игрока был жлобинский «Металлург».