Ткач-Ткаченко о тренировке с основой «Салавата»: «С Ливо было прикольно потренироваться. У всех броски классные, но его запомнились больше всего: сильные, точные»
Иван Ткач-Ткаченко поделился впечатлениями от тренировки с Джошем Ливо.
– Вы тренировались с основой «Салавата Юлаева»?
– Один раз. Там большие игроки, все быстрее, сильнее, плотнее. Было прикольно потренироваться с Джошуа Ливо, игроком такого высокого уровня. У всех броски классные, но его мне запомнились больше всего: сильные, точные.
– Какие у вас личные цели на следующий сезон?
– Попробовать свои силы в КХЛ, если возьмут в основную команду – это главная цель.
Пока что я прохожу предсезонку с «Толпаром», но могут пригласить и в «Салават Юлаев». Буду работать для этого, – сказал вратарь системы «Салавата Юлаева» Иван Ткач-Ткаченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости