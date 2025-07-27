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  • Квартальнов о тренинг-кэмпе «Динамо» Минск: «Отсеиваем некоторых игроков. Все по плану, работают все двусторонники и те, кого просматриваем. Ребята в хороших кондициях пришли из отпуска»
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Квартальнов о тренинг-кэмпе «Динамо» Минск: «Отсеиваем некоторых игроков. Все по плану, работают все двусторонники и те, кого просматриваем. Ребята в хороших кондициях пришли из отпуска»

Дмитрий Квартальнов рассказал, как проходит тренинг-кэмп минского «Динамо».

– Как проходит тренинг-кэмп?

– Ребята в хороших кондициях пришли из отпуска. Все по плану проходит, все двусторонники работают, и те, кого просматриваем, ту молодежь, которая появилась. Работа идет.

Сейчас тот отрезок, где мы отсеиваем некоторых игроков. Так что мы довольны работой.

– Как проявились себя молодые игроки с пробными контрактами?

– Парни старались, здесь вопросов нет. Конечно, какие-то моменты для них были в диковинку. Оставили кого-то, большую группу ребят пришлось отправить обратно.

Сейчас начинаются турниры, парни должны быть в командах. Не факт, что кто-то уедет и больше не вернется. У нас были такие примеры. Мы и Даниила Липского отправляли два года назад первым отсевом, потом следили за ним, и он вернулся, стал играть. Так что это еще ни о чем не говорит.

Ребятам нужно продолжать работать. Они поняли наши принципы, что мы просим и хотим в первой команде. Если примут наши требования, то у многих из них есть шанс вернуться и играть в «Динамо».

– Клубная вертикаль, взаимодействие с «Динамо-Шинник» и институтом сборных работает?

– Это видно. Сейчас все работает по полной программе. Есть контакт с тренерами всех команд. Мы на связи. Многие приезжают сюда. Поэтому появляются новые перспективные игроки, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт минского «Динамо»
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