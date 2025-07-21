Быков вряд ли вернется к работе с клубом или сборной: «Сейчас много интересных тренеров среднего поколения, которые уже имеют хорошие наработки»
— Несколько лет назад мы разговаривали с Ильей Ковальчуком, и я сказал: как жаль, что Быков давно не тренирует. Скажите честно: иногда хочется тренерского адреналинчика?
— Был бы нечестным, если бы сказал, что нет.
— Возможно ли ваше возвращение в сборную, если ее однажды допустят до международных турниров, а может, приход в какой-то клуб КХЛ?
— Думаю, это маловероятно. Сейчас достаточно много интересных тренеров среднего поколения, которые уже имеют хорошие наработки. Дверь мы не закрывали, но реальность видим такой. Ничего страшного, все вполне логично. Жизнь продолжается, кто-то уходит, кто-то приходит. Как говорится, свято место пусто не бывает.
Мы только радуемся хорошим результатам наших ребят, в том числе тех, с которыми сами работали в их бытность игроками. Переживаем за них и иногда с ними общаемся, – сказал бывший тренер сборной России.