Быков об отстранении России: «Наши спортсмены показывали высочайший уровень, создавали конкуренцию. Допуск будет в плюс всему спорту, разум возобладает, надеюсь»

Вячеслав Быков заявил, что допуск России на турниры нужен для развития спорта.

Ранее сообщалось , что Международная федерация гандбола (IHF) попросила МОК допустить россиян и белорусов.

«Это можно назвать первым положительным известием со стороны международных федераций. Это решение было принято в интересах самого спорта. Кто бы что ни говорил, наши атлеты – международного уровня, одни из лучших в мире.

А эволюция возможна, когда встречаются лучшие спортсмены, есть конкуренция. Возможно, в связи с призывом гандболистов будут положительные изменения и в других видах спорта.

Для начала надо посмотреть, как все в итоге произойдет в гандболе. Но это может быть первым шагом, чтобы и в хоккее исчезли все препятствия и препоны для развития спорта.

Повторюсь: наши спортсмены во всех видах показывали высочайший уровень и создавали конкуренцию. Их допуск будет только в плюс самому спорту. Будем надеяться, разум возобладает», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.