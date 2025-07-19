Быков об отстранении России: «Наши спортсмены показывали высочайший уровень, создавали конкуренцию. Допуск будет в плюс всему спорту, разум возобладает, надеюсь»
Ранее сообщалось, что Международная федерация гандбола (IHF) попросила МОК допустить россиян и белорусов.
«Это можно назвать первым положительным известием со стороны международных федераций. Это решение было принято в интересах самого спорта. Кто бы что ни говорил, наши атлеты – международного уровня, одни из лучших в мире.
А эволюция возможна, когда встречаются лучшие спортсмены, есть конкуренция. Возможно, в связи с призывом гандболистов будут положительные изменения и в других видах спорта.
Для начала надо посмотреть, как все в итоге произойдет в гандболе. Но это может быть первым шагом, чтобы и в хоккее исчезли все препятствия и препоны для развития спорта.
Повторюсь: наши спортсмены во всех видах показывали высочайший уровень и создавали конкуренцию. Их допуск будет только в плюс самому спорту. Будем надеяться, разум возобладает», – сказал бывший тренер сборной России Вячеслав Быков.