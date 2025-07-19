Гендиректор «Сочи» об отставке Козлова: «Принято взвешенное решение. В приоритете клуба и нового тренера – развитие хоккея и молодого поколения»

Игорь Григоренко назвал взвешенным решением уволить Вячеслава Козлова.

«Сочи» уволил главного тренера команды через полтора месяца после назначения.

«Нами принято взвешенное решение, и в новый сезон мы идем с новыми задачами и амбициозными целями.

Уверен, что при поддержке многочисленных болельщиков нам по силам вернуть «Сочи » в число участников Кубка Гагарина.

Нас ждет интересный и насыщенный сезон, в котором мы будем радовать болельщиков содержательной игрой и яркими победами.

Не сомневаюсь, что клуб решит все спортивные задачи, а поклонники команды смогут вновь испытать подзабытое чувство гордости за любимую команду.

В приоритете клуба и нового главного тренера, имя которого мы объявим в ближайшее время, развитие хоккея и молодого поколения.

От имени клуба желаю Вячеславу Козлову и Александру Савченкову успехов в дальнейшей карьере», – сказал генеральный директор «Сочи» Игорь Григоренко .