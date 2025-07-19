Козлов уволен с поста главного тренера «Сочи» («СЭ»)

«Сочи» решил уволить Вячеслава Козлова через 1,5 месяца после назначения.

Вместе со специалистом в отставку отправлен также и весь его тренерский штаб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

3 июня южане назначили Вячеслава Козлова на пост главного тренера команды. Прежде специалист работал в тренерском штабе Алексея Кудашова в «Динамо ».

В начале июля в «Сочи » сменилось руководство. Генеральным директором клуба стал Игорь Григоренко , Вадим Покотило – заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Они заменили Сергея Воропаева и Алексея Бадюкова соответственно.

В прошлом сезоне южан тренировал Сергей Зубов. Команда заняла 11-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 68 матчах.