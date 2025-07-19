Козлов уволен с поста главного тренера «Сочи» («СЭ»)
«Сочи» решил уволить Вячеслава Козлова через 1,5 месяца после назначения.
Вместе со специалистом в отставку отправлен также и весь его тренерский штаб, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
3 июня южане назначили Вячеслава Козлова на пост главного тренера команды. Прежде специалист работал в тренерском штабе Алексея Кудашова в «Динамо».
В начале июля в «Сочи» сменилось руководство. Генеральным директором клуба стал Игорь Григоренко, Вадим Покотило – заместителем гендиректора по хоккейным операциям. Они заменили Сергея Воропаева и Алексея Бадюкова соответственно.
В прошлом сезоне южан тренировал Сергей Зубов. Команда заняла 11-ю позицию в таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 68 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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