Работавший в СКА Бохнер стал тренером по развитию игроков «Каролины» на постоянной основе
Дэниэл Бохнер получил полноценную работу в «Каролине».
«Харрикейнс» сообщили, что 40-летний специалист стал тренером команды по развитию хоккеистом на полноценной основе.
Ранее специалист совмещал посты в двух клубах. Он работал в СКА с 2018 по 2025 годы, а с 2023 года числился в штабе «Каролины», но не на полной ставке.
Сейчас Бохнер будет работать с хоккеистами «Каролины», а также с игроками системы из «Чикаго Вулвс».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Каролины»
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