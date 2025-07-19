Работавший в СКА Бохнер стал тренером по развитию игроков «Каролины» на постоянной основе

Дэниэл Бохнер получил полноценную работу в «Каролине».

«Харрикейнс» сообщили, что 40-летний специалист стал тренером команды по развитию хоккеистом на полноценной основе.

Ранее специалист совмещал посты в двух клубах. Он работал в СКА с 2018 по 2025 годы, а с 2023 года числился в штабе «Каролины», но не на полной ставке.

Сейчас Бохнер будет работать с хоккеистами «Каролины», а также с игроками системы из «Чикаго Вулвс».