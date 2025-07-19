Ткачев был готов пойти на сокращение зарплаты в «Авангарде» до 80 млн со 120: «Мы договорились, но вводные изменились»
Владимир Ткачев изъявлял готовность сократить зарплату в «Авангарде».
Клуб ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.
«Владимир Ткачев был согласен на понижение зарплаты в «Авангарде» до 80 млн за сезон», – написал журналист Алексей Шевченко.
«Три недели назад мы договорились с «Авангардом» о понижении контракта. Я был согласен, но вводные изменились», – заявил хоккеист.
Также сообщалось, что главный тренер команды Ги Буше поставил условие – в клубе остается либо он, либо Ткачев.
Агент Ткачева: «Буше достал большие яйца и показал, кто в «Авангарде» хозяин. Иностранный тренер нашлепал по одному месту руководству, игрока выкинули из родного клуба»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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