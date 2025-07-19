«Оттава» продлила Бурго на год, контракт двусторонний. Форвард пока не играл в НХЛ, он 22-й номер драфта-2021
«Оттава» продлила Ксавье Бурго на год, контракт двусторонний.
Зарплата 22-летнего нападающего в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 90 тысяч.
Уроженец Квебека был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2021 под общим 22-м номером. В систему «Сенаторс» игрок перешел в результате обмена в июле прошлого года.
В НХЛ Бурго пока не играл. В прошлом сезоне он провел 61 матч в регулярном чемпионате АХЛ за «Бельвиль» и набрал 26 (12+14) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
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