«Оттава» продлила Бурго на год, контракт двусторонний. Форвард пока не играл в НХЛ, он 22-й номер драфта-2021

«Оттава» продлила Ксавье Бурго на год, контракт двусторонний.

Зарплата 22-летнего нападающего в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 90 тысяч.

Уроженец Квебека был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2021 под общим 22-м номером. В систему «Сенаторс» игрок перешел в результате обмена в июле прошлого года.

В НХЛ Бурго пока не играл. В прошлом сезоне он провел 61 матч в регулярном чемпионате АХЛ за «Бельвиль » и набрал 26 (12+14) очков.