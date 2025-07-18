Чинахов об игровом времени в «Коламбусе»: «Тренер говорил, что все нормально, и неожиданно посадил меня. Сказал, причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами, и я не понял, в чем дело»

Егор Чинахов рассказал, как перестал попадать в состав «Коламбуса».

– Не первый раз встречаю, что тренеры в Северной Америке ничего не объясняют, но ты сидишь на трибуне или игровое время сокращается. У нас как-то по-другому все равно это делается.

– Все началось с того, что после операции мне прописали 10 дней легких тренировок, восстановление и бассейн. Я же сразу начал тренироваться. Все было нормально, ничего не болело. После паузы меня поставили на первую игру, хотя должен был выйти на третью. Тренер сказал не переживать из-за ошибок, просто играть. Я понимал, что долго не играл, согласился.

Ошибок особо не было, мы потом смотрели видео. Да, в игре они есть, но не критичные. Тренер говорил, что все нормально, играй. Потом неожиданно посадил меня. Сказал, что причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами игры, и я не понял, в чем дело.

– Это типичные североамериканские истории, которые я обычно слышу.

– Самое интересное, что в конце года даже на собрании всех вызывали, но никаких вопросов ко мне не было.

– Но это то собрание, когда ты можешь и сам претензии предъявлять к тренерам. А ты предъявлял им претензии?

– Я в основном разговаривал с помощниками, потому что главный тренер сказал, что «это тебе все объяснят помощники». Но они ничего не объясняют, – отметил форвард.